Paderno Dugnano (Milano), droga nel bar aperto nonostante le misure anti covid: chiuso

Bar aperto anche nei momenti in cui secondo le norme anti assembramento doveva stare chiuso. I militari della Tenenza carabinieri di Paderno Dugnano hanno dato esecuzione al decreto di chiusura per la durata di 10 giorni, emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. dal questore di Milano, nei confronti di un esercizio commerciale, ubicato in via Bruno Buozzi di Paderno Dugnano (Milano).

Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta di chiusura avanzata dagli stessi carabinieri, che avevano documentato come il bar, anche nel periodo di restrizione per le norme anti covid, era diventato luogo di aggregazione di numerosi soggetti pregiudicati, molti dei quali si recavano presso il locale per acquistare stupefacente.

In particolare, i servizi attuati dai militari, la sera del 9 gennaio 2021 consentivano di individuare e arrestare in flagranza di reato di spaccio di cocaina, un albanese mentre era intento a cedere una dose di droga all'acquirente, nella stessa circostanza venivano recuperate altre 29 dosi di cocaina che lo spacciatore nascondeva addosso.