"Slot senza limiti e ritrovo di pregiudicati": chiuso il bar Avana

Chiude il bar tabacchi Avana. Licenza sospesa per 10 giorni al locale di viale Suzzani 12, periferia nord di Milano. A deciderlo il questore di Milano dopo che la polizia è dovuta intervenire più volte nel bar.

In particolare, gli agenti hanno constatato come tra gennaio e agosto 2022 l'Avana fosse diventato il ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia per reati di armi, contro il patrimonio e la persona. A marzo, i poliziotti del commissariato Greco Turro avevano inoltre contestato alla titolare la violazione dell'ordinanza sindacale per non aver rispettato gli orari in cui accendere le slot.

L'episodio più grave, poi, si era verificato lo scorso 19 agosto quando, gli agenti e i cani-poliziotto avevano avvicinato un cliente del bar, il quale si era disfatto di un involucro di cocaina per poi tentare la fuga. L'uomo, molesto e poco collaborativo, era stato raggiunto e arrestato dopo una colluttazione che era costata a un agente una prognosi di 7 giorni. Perquisito, il clinete era stato trovato in possesso di altre 4 dosi di cocaina e 50 euro in contanti.