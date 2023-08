Droga, risse e pregiudicati: il questore chiude un bar

Droga nel bagno, nelle fioriere, risse e clienti pluripregiudicati. Marco Odorisio, questore di Monza e Brianza, ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar di Vimercate per motivi di sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato eseguito giovedì mattina dagli agenti della questura di Monza e della Brianza, della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, e carabinieri della stazione di Vimercate. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un controllo straordinario avvenuto lo scorso 21 luglio durante il quale è stata rinvenuta e sequestrata droga all'interno del bagno e dietro una fioriera vicina ai tavolini, all'esterno del bar.

La sostanza, suddivisa in involucri di cellophane, era in dosi confezionate e pronte per essere spacciate. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati identificati numerosi clienti gravati a vario titolo da precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, rapina, lesioni personali, violenza sessuale, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, detenzione illegale di armi comuni da sparo, evasione, minacce, violenza privata, furto.

Nel corso del tempo, poi, si erano verificati diversi episodi di liti all'esterno del locale, facendo sorgere un quadro preoccupante per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sussistendo i presupposti normativi, accertati i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché l'incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale il questore ha disposto la sospensione dell'attività.