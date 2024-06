Si accoltella davanti al figlio 12enne

È stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico l’uomo di 49 anni che si è provocato diverse ferite con un coltello nel bagno di casa sua, in via Barabino a Milano (zona Corvetto), nel pomeriggio di venerdì 28 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 17. A chiedere l’intervento del 112 è stato il figlio 12enne. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i carabinieri del nucleo radiomobile. Per immobilizzare il 49enne i militari hanno utilizzato il taser e successivamente lo hanno affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono delicate.