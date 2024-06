Le baracche abusive sul Lambro saranno sgomberate

Sgomberata l'area delle baracche abusive in via Passo Rolle a Milano, nel quartiere Feltre in prossimità del fiume Lambro, vicino a via Rombon. Lo rende noto l'assessore alla sicurezza Marco Granelli. "Tra la strada e il Lambro, nel corso degli anni, alcune persone hanno occupato abusivamente le aree verdi con baracche, manufatti, divisori, abbandonando anche molti rifiuti", scrive l'assessore: "L'area così diventa degradata, pericolosa e rischiosa anche per ulteriori abbandoni di rifiuti e dispersioni nel vicino Lambro".

A partire dall'inizio del 2024, i tecnici del Comune hanno effettuato verifiche e interventi. Venerdì 21 giugno si sta predisponendo il cantiere che permetterà di asportare i rifiuti e prevenire altri usi impropri dell'area. "Aiutiamo il quartiere ad avere uno spazio riqualificato e fruibile, meno degrado e insicurezza", conclude Granelli.