Lite dal barbiere finisce nel sangue a Milano

Un barbiere di 56 anni è stato accoltellato più volte da un suo collaboratore 29enne. Non poteva finire peggio di così una violenta lite scoppiata in un locale da barbiere in via Padova a Milano, nel tardo pomeriggio di domenica. Esattamente alle 17.36 è arrivata la richiesta di soccorso al 112.

Il titolare dell'esercizio commerciale, un egiziano, è stato colpito dalla lama un paio di volte sul fianco, una alla testa e una alla mano. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. È stato soccorso in codice rosso da due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza arrivati con ambulanza e automedica. Ora si trova all'ospedale Niguarda.

La polizia di Stato, arrivata con diverse volanti, è riuscita a raggiungere e fermare il dipendente aggressore, un iracheno. Stava cercando di scappare lungo via Andrea Costa. Aveva ancora il coltello sporco di sangue con sé. Il negozio del barbiere - insegna parrucchiere al 78 - è stato sequestrato. E adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire la ragione che ha scatenato quello che al momento ha tutta l'aria di essere un tentativo di omicidio mancato.