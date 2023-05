Barca con 25 persone si ribalta e affonda nel Lago Maggiore: 4 morti

Qualcuno è riuscito a raggiungere la riva a nuoto. Per altri quattro non c'è stato nulla da fare. Tragedia domenica pomeriggio nel Lago Maggiore, dove una house boat lunga 16 metri con venticinque persone a bordo si è ribaltata per poi inabissarsi davanti a Lisanza, nel comune di Sesto Calende, nel Varesotto.

L'imbarcazione era salpata da un cantiere nautico di Sesto Calende per festeggiare un compleanno. Nel primo pomeriggio le condizioni del Lago erano buone, anche se era prevista la possibilità di rovesci. Verso le 18.45 la barca è stata investita dall'ondata di maltempo e si è capovolta. Una persona - la cui identità non è nota - è morta sul colpo, mentre 19 passeggeri sono riusciti ad arrivare a nuoto in spiaggia percorrendo 150 metri in acqua. Un secondo corpo è stato ritrovato nella tarda serata di domenica, facendo salire a due il bilancio delle vittime. Lunedì mattina, verso le 7.30, il lago ha restituito altri due cadaveri. Le vittime sono due uomini e due donne, due persone che facevano parte dell'equipaggio e due ospiti.

Tra loro c'è Anya Bozhkova, russa 50enne e compagna dello skipper Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto e proprietario dell'house boat. I coniugi vivevano sull'imbarcazione che periodicamente veniva affittata a gruppi di turisti. Nell'incidente hanno perso la vita anche Claudio Alonzi, 62 anni e Tiziana Barnobi, 53 anni; entrambi lavoravano nel comparto intelligence. La quarta vittima, invece è un cittadino Israeliano.

Sul caso sta indagando la procura di Busto Arsizio, le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Varese e della compagnia di Gallarate. Le operazioni di soccorso sono state portate a termine dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e dal personale del 118. I vigili del fuoco dei nuclei sommozzatori di Milano e Torino con il supporto degli specialisti del soccorso acquatico di Varese, stanno effettuando le operazioni di recupero dell’imbarcazione affondata. Salvo imprevisti il relitto dovrebbe essere riportato a riva nel pomeriggio di lunedì.