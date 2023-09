Battello sul Naviglio imbarca acqua e rischia di affondare

Oltre al grande concerto a La Maura di Marracash e dei suoi ospiti, che ha attirato 85mila persone, sabato sera a Milano era in programma anche un'esibizione dei The Kolors a bordo di un battello sui Navigli. Un evento commerciale, organizzato da un'azienda che ha noleggiato, allo scopo, un battello della società che trasporta turisti alla scoperta dei canali milanesi.

Ma in serata, dopo il concerto itinerante, il battello ha iniziato a imbarcare acqua da poppa, dove si trovavano il palco e la strumentazione, mentre si trovava appunto sul Naviglio Grande, rischiando di affondare. Dopo avere fatto sfollare tutte le persone a bordo, l'imbarcazione è stata messa in sicurezza legandola a un'altra della stessa società.

Nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco, che pure sono arrivati sul posto, non hanno dovuto effettuare operazioni. Tutt'intorno tanta curiosità dei passanti per l'imbarcazione inclinata in acqua. L'incidente sarebbe stato dovuto a un oggetto sul fondale, che avrebbe danneggiato lo scafo, ma gli accertamenti sono ancora in corso.