Barca a vela in balìa delle onde in mezzo al mare: salvati nella notte 2 milanesi

Nonostante fosse in corso l'allerta meteo, hanno deciso lo stesso di intraprendere la navigazione in mare. È finita con l'intervento della capitaneria di porto per metterli in salvo. Protagonisti tre uomini, di cui due milanesi.

È successo sulla riviera romagnola. La richiesta di soccorso è partita dall'imbarcazione (una barca a vela) poco dopo mezzanotte tra sabato e domenica. Il mare era arrivato a forza 5, con altezza dell'onda da 2,5 a 4 metri. La barca a vela era partita dal porto di Ravenna poco dopo le otto di sabato sera, mentre si trovava al largo di Torre Pedrera, a 5 miglia dal porto di Rimini, quando l'equipaggio a bordo ha deciso di chiamare il 1530.

In mare è uscita una motovedetta della guardia costiera, che ha scortato la barca fino all'ormeggio in porto. A bordo il comandante di 51 anni, barese, e due milanesi di 41 e 57 anni. A parte lo spavento, nessuno ha riportato ferite.