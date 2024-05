Terrorismo, blitz contro la mafia turca in Italia: arrestato Baris Boyun

Banda armata con finalità terroristiche e perciò in possesso di armi "micidiali" ed esplosivi. Una task force congiunta di forze dell'ordine italiane e interpol dall'alba di mercoledì ha arrestato 19 persone di origine turche. Tra loro anche Baris Boyun, accusato di essere a capo del gruppo. Attorno alle 4 gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento in via Cardinal G.Francesco Gambara nella frazione viterbese di Bagnaia, dove sembra stesse da tempo agli arresti domiciliari e piantonato, il presunto boss, che intorno alle 5.30 è stato portato via in direzione - sembra - Milano.

Perché è all'ombra della Madonnina che hanno coordinato l'intera operazione. L'indagine è della procura della Repubblica di Milano - Sezione distrettuale antiterrorismo. E le ordinanze d'arresto sono state emesse dal gip Roberto Crepaldi del Tribunale di Milano. Gli arresti sono stati eseguiti in Italia, , ma anche in Svizzera e Germania e Turchia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, banda armata diretta a costituire un'associazione con finalità terroristiche ed a commettere attentati terroristici, quindi detenzione e porto illegale di armi ''micidiali'' e di esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'indagine è nata nell'ottobre 2023 dopo l'arresto di tre presunti componenti dell'organizzazione mentre cercavano di raggiungere la Svizzera: erano in possesso di due pistole, di cui una clandestina, munizioni e materiale di propaganda. Dagli accertamenti successivi è emerso che i tre stavano facendo da scorta a Boyun e alla compagna, i quali viaggiavano su una macchina separata.

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Como, della sezione investigativa di Milano e dello Sco di Roma, Boyun dalla casa di Crotone dove era ai domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione e porto di arma comune da sparo, avrebbe continuato a dirigere e coordinare dall'Italia la sua rete che agiva in Europa.

Le operazioni svolte sul territorio dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza sono state svolte grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nei confronti del gruppo criminale, a complessi servizi di osservazione e pedinamento svolti sul territorio nazionale con uno scambio informativo tramite Interpol, tra la polizia di Stato e la polizia turca del Kom.

L'operazione ha coinvolto centinaia di poliziotti tra la Svizzera e l'Italia tra cui personale della squadra mobile di Como, del Servizio centrale operativo di Roma, della Sezione investigativa Sco di Milano e di Brescia, delle squadre mobili di Catania, Crotone, Verona, Viterbo, delle Unità operative di primo intervento, del Reparto prevenzione crimine Lazio e Lombardia, della guardia di finanza di Milano e Roma, delle unità cinofile di Roma, il I reparto volo di Roma e della polizia scientifica delle città interessate.

Chi è Baris Boyun

Baris Boyun è nato a Beyoglu, in Turchia, l'8 giugno 1984. Dissidente curdo. Nel 2022 è stato arrestato a Rimini in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso a seguito di una richiesta di estradizione dell'autorità giudiziaria turca. Secondo la polizia di Ankara, sarebbe a capo di un'organizzazione criminale radicata in Turchia ed è stato accusato di vari delitti. Le accuse turche contro di lui vanno dall'omicidio alle minacce, passando per lesioni, associazione a delinquere e violazione sulla legge sul possesso di armi. Boyun, racconta Today, ha respinto le accuse, sostenendo di essere un perseguitato politico di origini curde e di aver già chiesto la protezione internazionale all'Italia. Così è diventato protagonista di una querelle tra Italia e Turchia, che ha chiesto l'estradizione. Richiesta che rigettata dal tribunale di Bologna e poi anche dalla Corte di Cassazione.

I giudici della corte di cassazione hanno motivato il rigetto della richiesta di estradizione richiamando nelle motivazioni una sentenza corte europea dei diritti dell'uomo del 2016: "Sotto questo punto di vista risultano dirimenti le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della corte europea di Strasburgo che, sia pur con riferimento alla materia di protezione internazionale, ha condannato uno stato membro del consiglio d'Europa per avere ritardato l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino turco e per essere stato dato dalla relativa autorità nazionale un parere favorevole all'accoglimento della richiesta di estradizione di quel soggetto risultato di etnia curda e fuggito dalla Turchia in presenza di un reale rischio che l'interessato, se rimpatriato nel suo paese di origine, potesse essere sottoposto a tortura o maltrattamenti inumani o degradanti".