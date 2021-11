Barista offre ai poliziotti due casse di prosecco per evitare la multa (e finisce in manette)

Voleva evitare la multa, è finita in manette. Una donna di 56 anni, una cittadina cinese con precedenti, è stata arrestata sabato sera a Milano dopo aver offerto due casse di prosecco ai poliziotti che stavano per sanzionarla per alcune violazioni scoperte nel suo bar.

Stando a quanto riferito dalla Questura, gli agenti della Volante si sono presentati verso le 23.50 nel locale della 56enne, una tavola calda di via Satta dove già nel corso di altri controlli era stata riscontrata la presenza di pregiudicati tra i clienti.

Durante le verifiche, i poliziotti hanno trovato uno degli avventori in possesso di pochi grammi di droga, ma soprattutto una slot accesa oltre l'orario consentito, per cui hanno informato la donna che sarebbe stata multata di 450 euro e che il sequestro degli stupefacenti nel suo locale sarebbe stato segnalato in via Fatebenefratelli.

È stato a quel punto che la barista ha cercato di giocare la "carta a sorpresa" offrendo agli agenti due casse di spumante. La proposta chiaramente è stata rifiutata e la 56enne è stata arrestata con l'accusa di istigazione alla corruzione.