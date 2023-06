Il barman-passante che salva una donna da un rapinatore

Faceva finta di chiedere l'elemosina. In realtà era un rapinatore. Nella tarda serata ha seguito la sua vittima prescelta sul tram, per poi aggredirla e tentare di rapinarla. Ma un barman che passava per strada ha salvato la donna e ha fatto arrestare il finto indigente.

L'episodio è accaduto intorno alle 23 di martedì 20 giugno tra piazza Duca d'Aosta, piazza Cinque Giornate e corso XXII Marzo. Tutto è iniziato quando una 34enne brasiliana è salita sul tram 9 davanti alla stazione Centrale di Milano. Un uomo l'ha seguita e si è messo a chiedere l'elemosina ai passeggeri.

Più tardi, quando la donna è scesa dal 9 in piazza Cinque Giornate, il falso accattone le è andato dietro e, tra corso XXII Marzo e via Mameli, l'ha aggredita, facendola cadere a terra e cercando di rapinarla di zaino e valigia. La donna a quel punto ha urlato chiedendo aiuto e il barman del Garison, sentendola, è subito accorso.

A quel punto il rapinatore, un 38enne marocchino pregiudicato e regolare in Italia, ha provato a scappare, ma il barman-passante, un 27enne egiziano, lo ha rincorso e bloccato, per poi consegnarlo ai poliziotti. Alla fine il 38enne è stato arrestato per tentata rapina. La vittima, invece, è stata soccorsa ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.