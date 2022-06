"Mi uccido": uomo barricato in casa, moglie fugge dal balcone

Mattinata di paura a Cologno Monzese, dove un uomo si è barricato in casa sua sembrerebbe, stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, con l'intento di suicidarsi.

L'allarme è scattato poco dopo le 12.30. Nell'appartamento al civico 81 di via Milano ci sarebbe stata anche la moglie dell'uomo, che sarebbe però riuscita a fuggire dal balcone. A quel punto sarebbe stata portata in salvo dalle forze dell'ordine con l'aiuto dei vigili del fuoco e accompagnata in ospedale.

Sono stati gli stessi pompieri a chiudere il gas in tutto l'edificio, per evitare possibili esplosioni. I caschi rossi e i carabinieri stanno cercando di stabilire un contatto con l'uomo per provare a entrare nell'abitazione.