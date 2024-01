Si barrica in ospedale, arrestato. Ma ha un malore in udienza, riportato al pronto soccorso

Si è barricato in ospedale, apparentemente senza motivo, ed è stato arrestato. Poi, però, è finito nuovamente in ospedale, stavolta per un malore durante l'udienza di convalida. Decisamente convulsi i giorni scorsi per un uomo di 31 anni. Tutto inizia domenica sera, quando l'uomo, forse alla ricerca di sostanze, si è introdotto nell'ospedale Galmarini di Tradate (Varese), ma è stato scoperto dai sanitari e si è barricato nel reparto di ostetricia e ginecologia finché non sono venuti a bloccarlo i carabinieri.

Durante l'intervento, ha spinto a terra un militare e ha danneggiato una 'gazzella', motivo per cui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni e danneggiamento nel reparto ospedaliero. Lunedì mattina è stato portato al Tribunale di Varese per l'udienza di convalida del fermo, ma è arrivato in aula in precarie condizioni, affermando di accusare fatica nella respirazione. Il giudice ha quindi disposto l'invio dell'udienza e ha fatto chiamare il 118. Un'ambulanza lo ha portato di nuovo in ospedale, stavolta "regolarmente" al pronto soccorso di Varese.

Infine, martedì mattina, una nuova udienza, durante la quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma come misura cautelare in attesa del processo. In quel momento l'uomo si trovava ancora in ospedale, per il malore del giorno prima.