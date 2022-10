Aggressioni agli autisti, barriere rinforzate su 650 autobus

Entro la fine del 2022, Atm rinforzerà le barriere di protezione per gli autisti su 650 autobus. La decisione arriva dall'azienda dopo alcuni episodi di aggressione al personale, di recente. Arrigo Giana, direttore generale di Atm, durante un'audizione in una commissione comunale ha comunque specificato che le aggrssioni gravi (quelle che finiscono con un infortunio medico) sono diminuite: 40 nel 2019, 21 nel 2020, 36 nel 2021, 36 anche nel 2022 (finora).

Ad essere aumentate sono, invece, le aggressioni che non determinano una prognosi di infortunio, come insulti a parole o spintoni. Da gennaio ad oggi se ne sono contate 58, mentre prima del covid, nel 2019, erano state 40 nello stesso periodo.

Un altro sforzo di Atm è sul fronte della security interna, grazie a 150 persone che supportano le forze dell'ordine in caso di loro intervento e, in più, fruiscono da deterrente. Infine Giana ha anticipato che, nel 2023 e nel 2024, verranno sostituiti i tornelli nelle principali stazioni del metrò (come a Duomo, Cadorna e Centrale) e in generale sulla linea gialla, dove risentono del tempo, in modo da installare un tipo di tornelli che non si può scavalcare. In futuro poi ne saranno dotate tutte le stazioni del metrò, anche le restanti sulle linee rossa e verde.