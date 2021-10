La "Barrio 18" a Milano, maxi blitz con 100 poliziotti contro la gang di pandilleros

Blitz della polizia all'alba. Una ventina di pandilleros in manette

Tutti in manette. Venti persone, tutte originarie di El Salvador, sono state arrestate all'alba di martedì dalla polizia a Milano perché ritenute parte della "Barrio 18", una gang di latinos nata proprio a El Salvador e poi diffusasi nel resto del mondo i cui pandilleros fanno della violenza e della brutalità i propri marchi di fabbrica.

Nell'inchiesta della squadra mobile, coordinata dai pm Cecilia Vassena, Francesca Crupi e Laura Pedio, viene ipotizzato il reato di associazione a delinquere, anche perché nella "Mara 18" - altro nome con cui è conosciuta la banda - esistono da sempre dei ruoli e una precisa scala gerarchica. L'ipotesi degli investigatori è che gli arrestati - alcuni dei quali ai domiciliari - volessero ricostituire la Barrio 18, negli anni messa a dura prova dalle varie indagini. Per le operazioni sono stati impiegati 100 poliziotti, tra cui uomini delle Mobili di Trento, Bergamo, Pavia.

Uno dei più grandi blitz contro la "Barrio 18" era avvenuto nel 2015, quando dietro le sbarre erano finite 15 persone. Quella volta investigatori e inquirenti avevano svelato alcuni dei meccanismi che regolano la vita della gang di pandilleros, dal pestaggio di gruppo necessario per la prima affiliazione fino ai violenti raid contro le bande nemiche - la rivalità più forte è con la Ms13 - passando per lo spaccio di droga necessario per "fare cassa".

Ed erano uomini della "Barrio 18" anche i due presunti assassini fermati per l'omicidio del 32enne Edgar Gonzalez, il peruviano ucciso il 2 giugno del 2019 al termine di un tentativo di rapina al parco Lambro. Quel giorno, l'uomo aveva cercato di reagire ma i killer lo avevano pestato a sangue e poi buttato nel fiume ancora vivo, ma svenuto.