Incidente sul lavoro in un cantiere di Basiano, operaio in ospedale

Un operaio di 45 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all'interno di un cantiere di via Giovanni Pascoli a Basiano, hinterland Est di Milano, nella mattinata di martedì 18 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 10:40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 45enne sia rimasto schiacciato tra la piattaforma su cui stava lavorando e il tetto del capannone.

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. L'uomo, stabilizzato, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.