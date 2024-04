Al Beccaria arriva il comandante Daniele Alborghetti

Il carcere Beccaria volta pagina. All'Ipm milanese arriva il vicecomandante di Bollate, Daniele Alborghetti che subentra al comando di Manuela Federico. Quest'ultima non è indagata dalla Procura di Milano ed era stata assegnata temporaneamente senza scadenza al minorile di via dei Calchi Taeggi. Si trattava quindi di un ruolo "non fisso", come quello del suo predecessore. Quello di Alborghetti, invece, sarà un incarico stabile.

Daniele Alborghetti è già noto alle cronache. Nel 2018, alla guida degli agenti di Monza, finì agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta per gli appalti sull'installazione delle macchinette per bibite e sigarette. Fu condannato in primo grado e poi assolto. Lo scorso marzo aveva proclamato uno sciopero della fame e chiesto un incontro con il ministro della giustizia Nordio, dicendosi rovinato dall'inchiesta giudiziaria.

Intanto, nella giornata di venerdì si sono conclusi gli interrogatori dei 13 indagati per torture e maltrattamenti. Il Ministero della Giustizia ha inviato una richiesta agli uffici di Esecuzione penale esterna di Torino, Venezia, Bologna, Napoli, Firenze, Roma e Napoli chiedendo "con riferimento alle criticità in atto" al Beccaria che "ciascuna di queste direzioni provveda a inviare in servizio provvisorio, anche in assenza di manifestazioni di disponibilità, con decorrenza immediata e fino al 20 maggio 2024 quattro unità di personale per un totale di 24 alla struttura minorile".