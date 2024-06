Torture al Beccaria, i pm fanno ricorso: ripristinate le sospensioni per gli agenti

Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto i ricorsi della Procura: estese nuovamente a tutte le attività le sospensioni dal servizio di tre agenti di polizia penitenziaria indagati sulle presunte torture al carcere minorile Beccaria. L'aggiunta Letizia Mannella e le pm Cecilia Vassena e Rosaria Stagnaro avevano impugnato la decisione del gip che aveva limitato al solo Ipm le misure delle sospensioni dal servizio per alcuni degli agenti. Ripristinate le precedenti misure cautelari.

Per uno degli agenti la giudice Stefania Donadeo aveva revocato la sospensione perché durante l'interrogatorio aveva messo a verbale di aver provate di fermare i colleghi. In questo caso i pm non hanno impugnato la decisione. Per altri quattro la misura era stata limitata al carcere, il che aveva permesso loro di lavorare all'ufficio esecuzione penale esterna.

Limitata la misura anche all'ex comandante Francesco Ferone per il quale è prevista l'udienza venerdì. Per altri due agenti passati dal carcere ai domiciliari i pm hanno fatto ricorso.