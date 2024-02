Beccato con la targa impossibile per non prendere le multe: denunciato

Prima il controllo, poi la denuncia. Tutto per cercare di evitare di prendere multe. È successo a Pioltello nei giorni scorsi dove la polizia locale ha denunciato un uomo per i reati di falso e contraffazione delle targhe.

Tutto è iniziato come un normale controllo sulle auto in sosta nel quartiere Satellite, quando si sono avvicinati al suo furgone (un Peugeot Parner) hanno notato che era targato in un modo strano. La seconda lettera, infatti, era una “O”, “carattere escluso dal processo di immatricolazione poiché confondibile con il numero 0”, hanno puntualizzato i ghisa. È quindi scattato un accertamento durante il quale è emerso che sulla targa era stato apposto volontariamente un pezzo nero di nastro isolante che modificava la lettera “C” in una “O”. Il proprietario del furgone è stato accompagnato in comando, fotosegnalato e denunciato.

La “O” non è la sola lettera bandita dall’alfabeto delle targhe italiane, tra queste figurano anche la “U”, la “I” e la “Q”, proprio perché possono essere confuse con altre lettere.