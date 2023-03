Trovato un "B&b abusivo" a pochi metri dalla Stazione Centrale

Una manciata di metri quadri, una finestra e tre letti a castello per un totale di sei posti letto (a pochi centimetri da una cucina). È il "bed&breakfast" abusivo trovato dagli agenti della questura di Milano all'interno di un condominio di via Scarlatti a Milano (in zona Stazione Centrale) nella giornata di lunedì 6 marzo.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, in seguito a controlli effettuati nell'area dello scalo milanese, hanno scoperto un bilocale che era stato trasformato in un B&b. A seguito di accertamenti, l'appartamento è risultato essere di proprietà di un italiano che lo ha regolarmente locato ad un cittadino cinese di 59 anni che, nella circostanza, ospitava quattro cittadini connazionali.

Proprio quest'ultimo è stato sanzionato amministrativamente "per aver aperto una struttura ricettiva senza le previste autorizzazioni (Scia) e, inoltre, saranno valute anche eventuali responsabilità di carattere penale", ha precisato la questura in una nota.