Belfodil (ex Inter) accusato di avere tentato di strangolare la sorella 15enne

Avrebbe aggredito la sorella di 15 anni, al culmine di una lite, tentando di strangolarla. Per questo motivo è stato arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, il giocatore algerino Ishak Belfodil, con un passato in Italia anche nell'Inter, oltre che nel Bologna, nel Parma e nel Livorno. L'attaccante gioca ora nell'Al-Gharafa, una squadra del Qatar.

Lo riferisce il quotidiano 'Le Parisien', citando fonti della polizia francese. Il fatto sarebbe avvenuto a Maurepas, nella regione di Parigi, nella notte tra domenica e lunedì, mentre si trovava in vacanza nella casa dei genitori. I funzionari di polizia, chiamati dalla 15enne, hanno trovato segni al collo e graffi sugli avambracci. Belfodil è stato trattenuto in custodia negli uffici di polizia di Elancourt. La sorella del calciatore, tuttavia, non ha sporto denuncia e anzi avrebbe spiegato che i due si sono picchiati l'uno con l'altra; l'ufficio del procuratore di Versailles avrebbe dunque archiviato il caso.

Classe 1992, Belfodil arrivò in Italia nel 2012, in forze al Bologna e poi al Parma, per approdare all'Inter nella stagione 2013/2014, nel corso della quale fu ceduto in prestito al Livorno e, l'anno successivo, di nuovo al Parma. Nel frattempo ha collezionato 19 presenze con la Nazionale algerina.