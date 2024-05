Strade come fiumi: autobus invaso dall'acqua nel Milanese. Il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e sull'intera regione ha provocato l'esondazione in alcuni punti anche del Naviglio Martesana e dei fiumi Trobia e Molgora (e non solo del Seveso e del Lambro in città) In particolare, all'altezza del comune di Bellinzago Lombardo si sono verificati imponenti allagamenti, che hanno interessato anche i territori di Gorgonzola e Gessate, tanto che in alcune strade le auto sono state quasi interamente sommerse dall'acqua.

Nel pomeriggio è stato evacuato anche l'asilo di via Padana Superiore a Bellinzago. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gorgonzola insieme ai vigili del fuoco. L'edificio si era completamente allagato a causa delle forti piogge. All'interno della struttura vi erano circa dieci bambini e sei adulti, che sono stati portati in salvo senza ulteriori conseguenze. Nessuno è rimasto ferito.

In diversi video diventati virale in rete è possibile vedere come un autobus del servizio pubblico venga invaso dall'acqua e i passeggeri siano costretti a salire sui sedili per evitare di bagnarsi. Inondati completamente anche molti campi, come mostra un video dei vigili del fuoco dall'elicottero.