Milano, 4 milioni per il recupero e l'utilizzo di beni sequestrati alla mafia in Lombardia

Quattro milioni di euro per il recupero e l'utilizzo di beni sequestrati alla mafia. Li ha stanziati la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato che detiene anche la delega ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore - con questo stanziamento, relativo al biennio 2021-2022, dimostra ancora una volta impegno concreto nel contrasto alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità. Secondo il 'Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia' - ha aggiunto - redatto lo scorso anno dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, la Lombardia è al quinto posto per numero di sequestri di immobili e aziende".

"In Lombardia sono presenti (fonte Anbsc - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 1.944 immobili e 279 aziende in gestione e 1.153 immobili e 85 aziende destinati".

Protocollo d'intesa per la gestione dei beni confiscati

"Ho firmato - ha continuato l'assessore - il 17 ottobre 2018 al Palazzo di Giustizia di Milano, il Protocollo d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate, promosso dal Tribunale di Milano insieme all'Anbsc, Prefettura di Milano, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Comune di Milano e Regione Lombardia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quel documento - ha concluso De Corato - ci impegnava a realizzare un tavolo tecnico per la verifica delle modalità adottate nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, la salvaguardia e la gestione ottimale dei beni allo scopo di favorire una loro destinazione sociale virtuosa in tempi rapidi. Ed è proprio in questa direzione che continuiamo ad impegnarci ogni giorno, anche con stanziamenti come questo".