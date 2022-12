Torre dei Moro, congelati 25 mln di euro dei costruttori

Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro conservativo fino a 25 milioni di euro di beni nei confronti di Alberto e Roberto Moro, i costruttori della Torre dei Moro di via Antonini, e della moglie del primo, Stefania Grunzweig, amministratrice della società committente e venditrice degli appartamenti. La decisione è stata presa dal giudici Grazia Fedele e Ilaria Gentile che nelle scorse settimane hanno accolto la richiesta dei legali che rappresentano il condominio.

I provvedimenti firmati dal tribunale congelano conti correnti e immobili per un valore pari ai danni stimati da Reale Mutua Assicurazioni - compagnia che aveva assicurato l'immobile - per rivalersi su eventuali responsabili. Il tribunale ha bloccato la somma in vista di possibili futuri sviluppi in vista del processo penale istruito dal pm Marina Petruzzella; magistrato che ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone con l'accusa di disastro colposo (tra questi ci sono gli stessi costruttori e l'amministratrice della società committente).

Nell'ambito del procedimento civile le tre persone colpite dalla misura ritengono di poter dimostrare che non ci sia alcun intento di intaccare le garanzie patrimoniali.

Torre dei Moro: quello che è emerso finora

Non avrebbero dovuto essere di polietilene e alluminio i pannelli delle vele architettoniche della Torre dei Moro di via Antonini a Milano, divorate dal fuoco in un quarto d’ora il 29 agosto del 2021. Avrebbero invece dovuto essere di fibrocemento, come emerge dalle carte dell’inchiesta della procura di Milano nata da quel rogo. Un materiale molto meno infiammabile che avrebbe evitato il disastro per il quale i tanti condomini attendono ancora giustizia e un risarcimento per l’enorme danno e disagio subito.

Ma i costruttori del palazzone lacerato dal rogo decisero nel 2009 di cambiare in corsa il progetto per utilizzare i pannelli spagnoli di tipo Larson Pe della Alucoil di Burgos proposti dalla Zambonini, la società piacentina subappaltatrice incaricata di costruire il grande rivestimento bombato che avrebbe fatto di quel palazzo una moderna opera architettonica.

Quattordici tonnellate di pannelli di una qualità che si è poi rivelata insufficiente a contrastare il fuoco e che sono bruciati come una torcia anche grazie a un effetto camino che ha accelerato la propagazione delle fiamme.