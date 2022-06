Stilista trovata impiccata, condannato l'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio

È stato condannato a 6 anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato Marco Venturi, l'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza Napoli il 31 maggio 2016. La sentenza di primo grado, col rito abbreviato, è stata pronunciata nella mattinata di mercoledì 8 giugno dal gup Raffaella Mascarino che ha riqualificato l'accusa di omicidio volontario come morte in conseguenza di altro reato.

"Leggeremo le motivazioni - ha commentato l'avvocato della famiglia Benusiglio, Gianluigi Tizzoni, parlando con i giornalisti -. Il giudice evidentemente ha immaginato una condotta antecedente, che può essere risalente al reato di stalking o immediatamente risalente alla sera stessa, che poi ha determinato, dal punto di vista del reato doloso antecedete, la morte di Carlotta".

"Siamo contente che la responsabilità sia stata ricondotta a Marco Venturi, non è stato condannato a tanti anni ma in questo modo è stata restituita dignità a mia sorella. Credevo nella giustizia e non mi sono sbagliata". Così Giorgia Benusiglio, sorella di Carlotta ha commentato la sentenza, parole che sono state condivise dalla madre della vittima.