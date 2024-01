Il benzinaio che allunga il carburante con l'acqua

È stato scoperto anche grazie alla conferma di un laboratorio di Milano, il benzinaio 'infedele' dove il carburante era mischiato con l'acqua. Nel dettaglio, i militari della guardia di finanza hanno scoperto che 10.172 litri di gasolio contenevano quantitativi anomali d'acqua, in un distributore di carburante di Salò, nel Bresciano.

I finanzieri insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Brescia hanno usato per i controlli un laboratorio chimico mobile, l'esito dell'analisi è stato successivamente confermato in un laboratorio chimico di Milano, spiega BresciaToday.

Il carburante, insieme a una colonnina di erogazione, è stato posto sotto sequestro. Nello stesso punto vendita è stato identificato un lavoratore non in regola. All'esito dell'attività, il legale rappresentante della società proprietaria della pompa di carburante è stato denunciato per frode.

La guardia di finanza ha ricordato che l'utilizzo di gasolio con acqua può mandare 'in panne' un automezzo determinando rischi sia per l'ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale.