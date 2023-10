Sala sulla bomba d'acqua: "La protezione civile aveva dato un'allerta non preoccupante"

“Ieri sera era stata diramata dalla protezione civile un’allerta gialla, quindi, in teoria, non preoccupante”, queste le parole usate dal sindaco di Milano Beppe Sala dopo la bomba d’acqua che ha colpito questa notte. Il primo cittadino ha spiegato così l’imprevedibilità del fenomeno meteorologico, dopo le svariate accuse rivoltegli sulla condizione degli argini e delle mancate misure precauzionali.

“L’evento è durato circa sei ore e ha portato a un flusso di acqua sulla città di 60/70 m³ al secondo, a fronte di una capacità di assorbimento delle nostre tombinature di circa 40 m³ al secondo. Fra un mese avremo a disposizione la vasca di Bresso, avrebbe aiutato molto”, prosegue Sala. Tra i danni registrati dal comune l’allagamento della linea metropolitana gialla che, come conferma Atm, è ancora chiusa nel tratto tra Zara e Centrale. L’acqua ha causato guasti alle centrali termiche di alcune case popolari come a Quarto Oggiaro e Niguarda, pochi, invece, gli alberi caduti.

“Da questa notte stiamo lavorando con grande intensità, ora favoriti da condizioni meteo migliori. Queste condizioni dovrebbero rimanere tali fino a giovedì, poi potrebbe esserci un nuovo sensibile peggioramento. Io e il mio team saremo in ufficio o per le strade cittadine fino a quando la situazione non si normalizzerà”. I vigili del fuoco e la protezione civile sono ancora al lavoro per liberare box e cantine da fango e acqua.