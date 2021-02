Milano, caduta accidentale per Silvio Berlusconi, il leader di Fi finisce in ospedale

Silvio Berlusconi è finito in ospedale dopo una caduta accidentale in casa di Roma. Il leader di Forza Italia se l'è cavata con una contusione al fianco.

"Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera (mercoledì, ndr) a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica "La madonnina" per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte", si legge in una nota di Fi.

"È stato dimesso questa mattina (giovedì, ndr) ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo", conclude il partito.

Lo stato di salute di Silvio Berlusconi

Meno di un mese fa, Berlusconi era stato ricoverato al Centro cardio toracico del Principato di Monaco nella giornata di giovedì 14 gennaio.

L’ex premier, secondo quanto trapelato, si è sottoposto ad accertamenti di routine. Le sue condizioni sembra siano mai state gravi e dopo pochi giorni era tornato a casa, a Valbonne (in Provenza), nella villa della primogenita Marina.

Sarebbe stato il suo medico personale, Alberto Zangrillo, a decidere il ricovero a Monaco per "un problema cardiaco aritmologico". "Lunedì - ha spiegato Zangrillo - sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento" e "ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia".

Berlusconi e il coronavirus

Silvio Berlusconi a fine estate 2020 si era ammalato di covid. Il cavaliere era stato ricoverato il 3 settembre a causa di una polmonite bilaterale ed era stato dimesso 11 giorni dopo.

"Ho superato quella che considero forse la prova più pericolosa della mia vita", aveva detto il giorno delle dimissioni, dopo aver ringraziato i medici e il personale sanitario dell'ospedale.