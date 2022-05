Processo Ruby ter, chiesta condanna a 6 anni di carcere per Berlusconi

6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi. È quanto hanno chiesto il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio nell'ambito del processo 'Ruby ter' che vede imputate altre 28 persone, fra le quali una ventina di 'ex olgettine', ovvero le ragazze che frequentavano le serate nella villa di Arcore del Cavaliere, accusate di aver ricevuto del denaro per dire il falso sul caso Ruby.

La richiesta di condanna per l'ex presidente del consiglio arriva dopo la sua imputazione per i reati di corruzione in atti giudiziari nel processo 'Ruby ter'. Cinque anni di reclusione sono stati invece chiesti per Karima El Mahroug, un tempo meglio nota come 'Ruby rubacuori', la quale è accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

"Già dal 2011" prima che le giovani testimoniassero in tribunale, aveva spiegato il pm durante una lunga requisitoria, "esisteva un accordo corruttivo" tra Berlusconi e le ragazze, "volto ad ottenere le false testimonianze di tutte le testimoni dei Ruby 1 e 2". In totale Siciliano e Gaglio hanno chiesto 28 condanne: da assolvere, per i pm, solo Luca Pedrini.

La Procura di Milano ha inoltre chiesto di confiscare circa 10 milioni e 800mila euro a Silvio Berlusconi e 5 milioni a Karima El Mahroug. Per venti ex olgettine, accusate di falsa testimonianza, sono state chieste condanne fino a 5 anni. Per la stessa accusa sono stati chiesti un anno e 4 mesi per la senatrice ex fedelissima del Cavaliere, Maria Rosaria Rossi, e 2 anni per il giornalista Carlo Rossella.