Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale ma il processo Ruby ter può andare avanti

Silvio Berlusconi, omaggiato venerdì scorso dal figlio Pier Silvio su tutti i quotidiani, è in ospedale da lunedì mattina. Lo ha annunciato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’apertura dell’udienza del processo Ruby ter che vede l’ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, tra cui numerose delle cosiddette “olgettine” che rispondono anche di falsa testimonianza. “Per problematiche di salute – ha detto il legale in aula – Berlusconi è ospedalizzato da lunedì mattina”. L’avvocato Cecconi non ha comunque presentato nessuna richiesta di rinvio per legittimo impedimento del suo assistito.

Si tratta dell'ennesimo problema di salute per Berlusconi. A febbraio era finito in ospedale dopo una caduta accidentale in casa di Roma. Il leader di Forza Italia se l'era cavata con una contusione al fianco.

Lo stato di salute di Silvio Berlusconi

A gennaio, Berlusconi era stato ricoverato al Centro cardio toracico del Principato di Monaco. L’ex premier, secondo quanto trapelato, si era sottoposto ad accertamenti di routine. Le sue condizioni sembra fossero mai state gravi e dopo pochi giorni era tornato a casa, a Valbonne (in Provenza), nella villa della primogenita Marina.

Sarebbe stato il suo medico personale, Alberto Zangrillo, a decidere il ricovero a Monaco per "un problema cardiaco aritmologico".

Berlusconi e il coronavirus

Silvio Berlusconi a fine estate 2020 si era ammalato di covid. Il cavaliere era stato ricoverato il 3 settembre a causa di una polmonite bilaterale ed era stato dimesso 11 giorni dopo.

"Ho superato quella che considero forse la prova più pericolosa della mia vita", aveva detto il giorno delle dimissioni, dopo aver ringraziato i medici e il personale sanitario dell'ospedale.