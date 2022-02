"Io vedo Berlusconi come un grande papà per tutti"

"Nel 2021 mi è stato diagnosticato un tumore. Silvio Berlusconi ha un sorriso per tutti e i suoi modi mi sono serviti come lezione: ho affrontato questa battaglia con grinta e sorriso. Me lo ha insegnato lui. È la persona più buona che abbia mai conosciuto nella mia vita".

Carolina Marconi, ex showgirl venezuelana, ha solo buone parole per il leader di Forza Italia imputato nel processo Ruby ter in corso a Milano. Interrogata, in quanto testimone della difesa, ha detto: "Io lo vedo come un grande papà per tutti".

L'ex concorrente del Grande Fratello che ha conosciuto il Cav al matrimonio di un'amica, lui le è poi stato accanto durante la sua travagliata separazione. "Mi ha aiutato dandomi degli avvocati e quando mi sono trovata in difficoltà economiche. Non mi ha fatto sentire sola e mi ha chiamato anche per farmi le condoglianze quando è morto mio padre, questo lo fa solo una persona che ha un grande cuore".

La donna ha raccontato di aver ricevuto dei bonifici dal 2012 al 2015 e anche un aiuto economico per l'affitto di un appartamento a Torre Velasca.