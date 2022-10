"Berlusconi ricattato dalle Olgettine"

Alcune ragazze che frequentarono la villa di Arcore, più che essere testimoni di un'accusa nei confronti di Berlusconi, potrebbero semmai essere considerate autrici di un tentativo di 'ricatto' nei confronti dell'ex presidente del consiglio. E' quanto ha dichiarato Federico Cecconi, legale di Berlusconi, lunedì 17 ottobre nell'aula di Tribunale nell'ambito del processo Ruby Ter, durante l'arringa difensiva. Al processo Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme a diverse ex 'Olgettine': avrebbe versato denaro o altri beni alle ragazze in cambio del loro silenzio su quanto sarebbe davvero successo alle serate di Arcore durante il processo principale, nel quale Berlusconi era accusato tra l'altro di prostituzione minorile.

Per il legale, in particolare, i messaggi scambiati in chat dalle ragazze, in cui parlavano di fare pressioni su Berlusconi per ottenere benefici, "non hanno alcuna forma di valenza su un mancato rispetto o una rabbiosa pretesa su tardivo adempimento di un accordo corruttivo. Possono al più avere una valenza in cui Silvio Berlusconi al più o alla peggio può essere individuato come parte offesa di un altro diverso reato". In altre parole: le ragazze non stavano cercando di ottenere quanto promesso, ma avrebbero al limite cercato di ricattare l'ex presidente del consiglio.

Cecconi ha poi ribadito che Berlusconi ha detto in modo esplicito e pubblico di avere aiutato le ragazze, dal punto di vista economico, perché, danneggiate dallo scandalo, non riuscivano più a lavorare. Cecconi ha anche aggiunto che un ispettore di polizia giudiziaria, precedentemente ascoltato come testimone d'accusa, aveva ritenuto che vi fosse, in quelle chat, una "volontà di ricatto". La difesa di Berlusconi ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di avere cercato di comprare il silenzio delle ragazze al processo principale.