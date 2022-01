Berlusconi rimane ricoverato al San Raffaele di Milano

Niente dimissioni, almeno al momento, per Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove sarebbe arrivato già giovedì. Il Cavaliere rimarrà nel nosocomio al confine con Segrate anche nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio.

In base a quanto trapelato, il leader di Forza Italia sta seguendo una serie di controlli che procedono a ritmo spedito e che dovrebbero essere ultimati nei prossimi giorni. A quel punto l'ex presidente del Consiglio potrebbe essere dimesso e quindi raggiungere la Villa San Martino di Arcore per un periodo di riposo.

Diversi i parenti, gli amici e i colleghi che hanno fatto visita a Berlusconi nel corso della giornata di martedì, dalle figlie Marina ed Eleonora, che sono ancora con lui, al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, passando per l'ex senatore azzurro, Marcello Dell'Utri.

Lo scorso weekend si era appreso del ritiro del Cav dalla candidatura al Quirinale. "Dopo innumerevoli incontri con parlamentari e delegati regionali, anche e soprattutto appartenenti a schieramenti diversi della coalizione di centrodestra, ho verificato l'esistenza di numeri sufficienti per l'elezione", si leggeva nella nota da lui firmata e letta dalla senatrice Licia Ronzulli durante il meeting di sabato con gli alleati di centrodestra . "L'Italia - proseguiva però la comunicazione - oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi".

Ufficialmente Berlusconi avrebbe quindi deciso di rinunciare per non dividere il Paese. Dopo la notizia del ricovero dell'ex premier, l'ipotesi è che dietro la scelta di non rientrare a Roma in queste fasi cruciali delle trattative per il nuovo Capo dello Stato e dietro la sua assenza al vertice del centrodestra ci siano motivi di salute.