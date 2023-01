La presidenza del consiglio: "Condannate Berlusconi per il Ruby Ter"

Un "reato particolarmente grave e offensivo" quello contestato a Silvio Berlusconi e ad altri imputati al processo Ruby Ter, nel quale l'ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari, accusato di avere 'comprato' con denaro e benefit il silenzio di numerosi testimoni al processo principale sul caso Ruby, nel quale era imputato di concussione e prostituzione minorile.

Ad affermarlo mercoledì, in Tribunale a Milano, l'avvocata Gabriella Vanadia, rappresentante della presidenza del consiglio come parte civile nel dibattimento. Già a maggio la professionista aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati (tranne uno) e un risarcimento da 10 milioni di euro per la corruzione in atti giudiziari e da 500mila euro per le false testimonianze, in favore, appunto, della presidenza del consiglio. Secondo il legale di Palazzo Chigi, va sanzionato "l'accordo per sviare la giustizia e svenderla".

Per Berlusconi la procura ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione e una confisca da 10 milioni di euro. La sentenza è prevista per il 15 febbraio.