Beve per sbaglio il liquido del radiatore e finisce in ospedale

Un 71enne è stato trasportato all'ospedale dopo aver bevuto per errore il liquido del radiatore scambiandolo per acqua. È successo a Rescaldina (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 30 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30 in via Nino Bixio, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziano abbia ingerito il liquido per errore. Dopo essersi sentito male ha chiamato il 118 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato l'uomo alla Mater Domini di Castellanza. Non è in gravi condizioni.