In bici lungo l'autostrada, poi "scappa" scavalcando il guard rail

In bicicletta lungo l'autostrada A1. Un uomo è stato visto, domenica pomeriggio, mentre percorreva l'autostrada del Sole, lungo la corsia d'emergenza, tra Lodi e Piacenza, all'altezza di Guardamiglio.

Diversi automobilisti lo hanno fotografato e filmato. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe circa 40 anni e pedalava zaino in spalla. Accortosi però che varie persone lo avevano "immortalato", ha deciso di abbandonare l'autostrada scavalcando il guard rail e allontanandosi con la bicicletta lungo un pendio. Le forze dell'ordine lo stanno cercando.

I precedenti

Accade di rado, ma non è la prima volta che qualcuno 'sfreccia' in autostrada con un mezzo non consentito. A settembre del 2023, aveva fatto notizia un ragazzo immortalato da un autotrasportatore mentre viaggiava in monopattino elettrico lungo l'A4 tra Bergamo e Milano. A novembre del 2021, un uomo era stato fermato lungo la Bre.Be.Mi (A35) mentre percorreva l'autostrada in bicicletta. La sua giustificazione? "Ho perso il treno per andare al lavoro ed ero in ritardo".