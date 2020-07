Parco Sempione, bici in cauzione per una dose di droga: arrestato pusher

È stato visto mentre teneva la bici di un cliente in cauzione per una dose di droga, per questo un pusher è stato arrestato dalla polizia di stato. L'accaduto nella serata di giovedì al Parco Sempione.

A finire in manette un cittadino nigeriano di 39 anni, che è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti l'hanno visto allontanarsi da una panchina dove era seduto con la bici di un cliente verso una zona alberata, prendere lo stupefacente e poi vendere all'uomo due grammi e mezzo di marijuana.

Poiché il cliente, un 32enne georgiano, non aveva con sé i 20 euro necessari all'acquisto, mentre lui si allontanava a piedi per procurarsi i soldi, il pusher ha tenuto la sua bici come cauzione. Ma a quel punto i poliziotti hanno fermato entrambi e arrestato il 39enne.