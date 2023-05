Ciclista investito nel Milanese: ferito gravemente

Un ciclista di 34 anni portato via in elicottero dal 118. Questo il risultato di un incidente avvenuto in via Cesare Battisti a Melegnano (Milano), verso le 18:30 di mercoledì 24 maggio.

Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e un ambulanza. Il 34enne, un uomo straniero, è stato soccorso per traumi al cranio, a un braccio e a una gamba che ha riportato per essere stato investito. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, l'elisoccorso l'ha trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.