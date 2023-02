Bici da 8mila euro rubata: la 'trappola' del ciclista (insieme ai carabinieri) per riaverla

È caduto in trappola senza neanche accorgersene. Un ragazzo di 23 anni, un giovane tunisino, è stato denunciato martedì sera a Rho con l'accusa di ricettazione dopo aver cercato di vendere, al legittimo proprietario, una bicicletta rubata.

A incastrare il 23enne è stato il 22enne a cui lo scorso 5 febbraio era stata portata via la bici, una Mtb specialized per enduro a livello agonistico dal valore di 8mila euro. Quel giorno, la mountain bike era stata fatta sparire da un parcheggio nei pressi dell'aeroporto di Cameri, in provincia di Novara.

Nel pomeriggio, facendo un giro sul market place di Facebook, il ciclista si è accorto che il mezzo era in vendita sulla piattaforma - a metà prezzo - e si è così accordato con l'uomo che aveva pubblicato l'annuncio. A quel punto, il giovane ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Rho e ha allertato i militari, che lo hanno chiaramente accompagnato all'incontro, organizzato in stazione. Appena il 23enne è arrivato, è stato bloccato e indagato a piede libero.

Zero i dubbi che la bici fosse proprio quella del giovane ciclista: sulla mountain bike c'erano infatti ancora gli adesivi degli sponsor e quelli con il nickname che lui utilizza per le gare.