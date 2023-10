Blitz nelle case popolari: trovate 20 bici rubate (e 7 chili di fumo)

Sette monopattini elettrici e 20 biciclette (tutti probabilmente rubati). È quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale durante un blitz nelle case di edilizia residenziale pubblica in via Aretusa 1. All'operazione hanno partecipato gli agenti del comando di zona 7 insieme al Gruppo operativo anti contraffazione (Goac) di piazza Beccaria.

Accanto a biciclette e monopattini, tutti all'apparenza nuovi o seminuovi, occultato tra rifiuti e mobili rotti, è stato trovato un borsone con 7 chili di hashish e 120 grammi di cocaina. Nei prossimi giorni le foto delle bici e dei monopattini saranno pubblicate dalla polizia locale sulla pagina Facebook curata dal "Nucleo bici rubate" affinché possano essere reclamate dai legittimi proprietari e, previo nulla osta dell'autorità Giudiziaria, restituite.

"La Polizia locale sta intensificando i controlli nelle case popolari - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza -. Ha quadruplicato gli interventi di contrasto alle occupazioni abusive degli appartamenti e, di concerto con MM e ALER, vuole porre sempre più attenzione agli spazi comuni come cortili, cantine, solai, per restituirli in sicurezza a cittadini e cittadine".