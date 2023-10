La pagina Facebook per ritrovare le bici rubate a Milano

A.A.A. proprietari cercasi. Il comune di Milano sta cercando di rintracciare i legittimi proprietari delle bici rubate che vengono quotidianamente ritrovate in città. Soltanto pochi giorni fa, venti biciclette e sette monopattini - tutti verosimilmente rubati - erano infatti stati recuperati in una cantina di viale Aretusa durante un controllo e la speranza è di capire a chi appartenessero.

"Tutti i veicoli sono risultati essere in buone condizioni, alcuni di essi hanno anche un alto valore commerciale, e il nucleo bici rubate sta provvedendo al loro censimento, foto catalogazione e alla pubblicazione sulla pagina Facebook 'Bici rubate e ritrovate - Polizia Locale Milano', al fine di restituirli ai legittimi proprietari che li riconoscessero", si legge in una nota di palazzo Marino.

"All’interno dell’album 'Riconosci la tua bici' sulla pagina Facebook è possibile vedere non solo i veicoli inerenti questo sequestro ma anche tutti quelli che vengono regolarmente ritrovati dagli agenti del nucleo e in generale dalla polizia locale", hanno ricordato dal comune.

"È importante ricordare che è necessario effettuare denuncia di furto, anche direttamente alla polizia locale, per poter tornare in possesso del proprio mezzo. Il personale del Nucleo è disponibile previo appuntamento per la restituzione e per ogni richiesta di informazione, è quindi possibile - conclude la nota - scrivere al nucleo direttamente dalla pagina Facebook".