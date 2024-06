La staffetta ciclistica per i 160 anni della Croce Rossa (foto gallery)

Una staffetta ciclistica da Milano a Solferino per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana. La carovana è partita sabato 15 giugno dal comitato milanese di via Pucci e arriverà nella provincia mantovana il 22, giorno della tradizionale fiaccolata per l'anniversario della fondazione. I partecipanti attraverseranno 3 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) per unire 21 Comitati storici della Croce Rossa Italiana. Oltre a Milano e Solferino: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Castiglione delle Stiviere, Como, Crema, Cremona, Ferrara, Gallarate, Mantova, Monza, Lecco, Lodi, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Sondrio, Varese, Verona.

“Questa staffetta rappresenta non solo un viaggio attraverso la nostra storia, ma anche un viaggio nei valori e nei principi che costituiscono il cuore della Croce Rossa. Un'occasione per ricordare e celebrare l'impegno instancabile dei nostri Volontari e Volontarie”, spiega Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, impegnerà volontari e appassionati delle due, che si uniranno in un percorso di mille chilometri per portare una simbolica bandiera della Croce Rossa da Milano - città dove Cesare Castiglioni ha dato vita alla Croce Rossa Italiana - a Solferino, nei luoghi della celebre battaglia che ispirò in Henry Dunant l’idea della Croce Rossa internazionale, fondata nel 1863 a Ginevra.