Le bici del Bikemi rischiano di perdere la sella: stop al servizio

Il sellino che si stacca all’improvviso e il tubo verticale che resta nudo. Poi la caduta rovinosa sull’asfalto umido di Milano. È quello che è successo lo scorso 29 gennaio a un ciclista che stava utilizzando una bici del Bikemi, il bike-sharing del comune gestito da Igp. Ed è per questo che la città è rimasta orfana del servizio nella giornata di martedì 20 febbraio.

Il ciclista, secondo quanto trapelato, non ha riportato ferite alle parti intime, ma dopo il sinistro è scattata una maxi revisione su tutte le bici elettriche e su parte delle biciclette tradizionali. Un’attività che “richiede una rimodulazione dell’intero sistema Bikemi che non sarà pertanto disponibile per qualche giorno”, ha fatto sapere la società attraverso una nota pubblicata sui canali social nella mattinata di martedì.

Bikemi, contattata da MilanoToday, ha puntualizzato che sono state ritirate dal servizio tutte le bici elettriche e anche quelle a pedalata meccanica “con lo stesso tipo di sellino che ha causato l’incidente”. Per il momento non è stata riscontrata “alcuna particolare criticità nei componenti”, tuttavia è stata disposta una “capillare verifica delle stesse in quanto la sicurezza degli utenti per Igp viene al primo posto”, ha sottolineato la società.

Le biciclette del Bikemi ritorneranno a essere utilizzabili progressivamente a partire da settimana prossima. Tutte col sellino regolarmente al loro posto.