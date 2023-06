Falso in bilancio per avere i soldi del Pnrr: scoperti

Un bilancio fittizio per ottenere un finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa l'accusa di cui risponde una società del Varesotto a cui la guardia di finanza ha sequestrato 25mila euro eseguendo un provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura europea con sede a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, l'azienda aveva indebitamente ottenuto un finanziamento a tasso agevolato di 50mila euro, di cui 12.500 a fondo perduto. Per ottenere i fondi del piano Next Generation Eu, le società devono dimostrare, tra le altre cose, di non trovarsi in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria: i contributi europei in questione, infatti, hanno l'obiettivo di rafforzare effettivamente l’operatività, la transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione internazionale.

Incrociando i dati delle imprese richiedenti il contributo europeo con quelle presenti all’interno del portale dei fallimenti di Busto Arsizio nonché quelle interessate da procedura prefallimentare, i finanzieri hanno scoperto che l'azienda indagata era destinataria di un decreto ingiuntivo e avrebbe anche presentato un bilancio non veritiero omettendo una rilevante perdita d’esercizio. In questo modo aveva subito ottenuto metà del contributo richiesto.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, mentre la società è stata segnalata ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La somma di 25mila euro, pari a quella elargita, è stata messa sotto sequestro preventivo.