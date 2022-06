Bimba di 4 anni rischia di annegare nell'acquapark: è grave

Pomeriggio di terrore quello di giovedì in un parco acquatico di Monteceneri, nel Canton Ticino, in Svizzera, dove una bimba di 4 anni ha rischiato di annegare ed è stata salvata soltanto dal tempestivo intervento del padre e del personale della struttura.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia cantonale in una nota, l'allarme è scattato verso le 18.50, quando la piccola - che vive nel Milanese con la famiglia - è stata trovata priva di sensi in una delle vasche dell'acquapark.

Il genitore e i bagnini l'hanno immediatamente portata al sicuro e hanno cominciato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai soccorritori della croce verde di Lugano. La bimba è stata accompagnata in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sarà la stessa polizia cantonale a condurre gli accertamenti per capire cosa sia accaduto.