L'auto si chiude: bimba intrappolata sotto il sole, salvata così da un carabiniere

Sono le 17.30 di un pomeriggio di caldo torrido. Nella piazza di Giussano, in Brianza, c'è un'auto parcheggiata sotto il sole a bordo della quale una mamma ha appena sistemato la figlia di sei mesi, legandola al seggiolino. La vettura, una Volkswagen Tiguan, però si chiude automaticamente e le chiavi restano dentro l'abitacolo. Nell'auto calda la bimba comincia a piangere e ad agitarsi.

Tutto è successo in piazza Attilio Lombardi e la donna, quando si è accorta di non poter riaprire da sola la vettura, ha iniziato a chiedere aiuto, agitata, ai passanti. E si è fermato un carabiniere libero dal servizio che in quel momento casualmente passava di lì.

E proprio nella piazza dedicata al carabiniere medaglia d’oro al valore militare, morto a 20 anni mentre sventava una rapina in banca, è stato ancora un carabiniere a mettersi al servizio della collettività, questa volta per aiutare una bimba e la sua mamma. Senza indugiare il militare ha preso un oggetto da terra e ha rotto il vetro posteriore sinistro permettendo così l’apertura del veicolo. Nella piazza poco dopo sono arrivati anche una pattuglia dei carabinieri di Carate Brianza e i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco.

I sanitari hanno visitato a scopo precauzionale la neonata le cui condizioni di salute fortunatamente non hanno destato preoccupazione mentre in ospedale, con una ambulanza, è stato trasferito il carabiniere per alcune schegge finite in profondità nella mano destra. Il militare è stato medicato e dimesso nel corso della serata stessa con dieci giorni di prognosi.