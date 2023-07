Bimba di 7 anni cade in acqua e muore

La caduta in acqua e la corsa in ospedale, inutile. Dramma domenica pomeriggio in una piscina di Battuda, nel Pavese, dove una bimba di 7 anni - residente con la famiglia a Rozzano, nel Milanese - è morta annegata.

La piccola, stando a una prima ricostruzione, sarebbe rimasta sott'acqua, nella vasca principale dell'impianto, per alcuni minuti finendo sotto uno dei gonfiabili. Quando finalmente è stata trovata e riportata a galla da un bagnino, verso mezzogiorno, era priva di sensi. Gli operatori del 118 l'hanno rianimata a lungo, prima di trasportarla in ambulanza nel reparto di rianimazione del Policlinco San Matteo di Pavia dove è morta nel tardo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull'episodio. Il primo passo sarà capire se la bambina sia caduta in acqua scivolando o per un malore.