Bimba di 3 mesi resta chiusa in auto

Attimi di grande apprensione per una mamma dopo che la figlia di appena 3 mesi è rimasta chiusa in auto. La neonata, chiusa nell'abitacolo insieme a un cagnolino, è stata liberata dai vigili del fuoco, che hanno mandato in frantumi il vetro di una delle portiere per poter aprire.

Teatro dell'episodio, incubo di un ogni genitore, è via Verdi a Corbetta (Milano). La richiesta d'aiuto è partita dalla mamma stessa. La donna ha chiamato il 112 attorno alle 13 di martedì. Una volta aperta la portiera, la bimba è potuta tornare tra le sue braccia. Madre e figlia stanno bene.