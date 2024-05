Bimba "scappa" dalla mamma e sparisce: salvata dai carabinieri

La chiamata in lacrime della donna, la biciclettina di sua figlia a terra, sull'asfalto. Poi, per fortuna, l'abbraccio e il lieto fine. Mattinata di paura quella di domenica per una 47enne che poco prima delle 10.20 ha chiesto aiuto ai carabinieri raccontando di aver perso la sua piccola, una bimba di 9 anni con alcuni problemi di salute.

I militari del Radiomobile hanno subito raggiunto la donna in via dei Cinquecento, in zona Covetto, e l'hanno fatta salire a bordo della loro auto nel tentativo di calmarla. La signora ha spiegato che la figlia stava giocando con la bici prima di sparire nel nulla, approfittando di un suo secondo di distrazione.

I carabinieri hanno accertato che da lì passano due linee Atm - la 96 verso il centro e la 77 verso San Donato - e hanno così deciso di controllare i percorsi dei mezzi. La svolta è arrivata poco dopo, quando all'altezza di Santa Giulia gli uomini dell'Arma hanno visto un bus fermo a bordo strada. Negli stessi istanti, infatti, l'autista aveva notato una bimba a bordo da sola e aveva allertato la sua centrale operativa. La piccola è stata quindi presa in consegna dai militari e poco dopo ha potuto riabbracciare la mamma.